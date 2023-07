Mit ungewöhnlichen Kennzeichen ist am Samstagabend (8. Juli 2023) ein Pärchen unterwegs gewesen. Beide waren mit ihrem Auto auf der A9 bei Berg (Landkreis Hof) auf dem Weg in die Flitterwochen, als sie in eine Polizeikontrolle gerieten. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Hof.

Den Beamt*innen waren die ungewöhnlichen und vor allem unterschiedlichen Kennzeichen am Fahrzeug aufgefallen. Jeweils in gelber Schrift stand auf dem vorderen Kennzeichen „FOREVER YOUNG, 01.07.2023“ und am hinteren „JUST MARRIED“.

Polizeikontrolle auf der A9 im Kreis Hof: Mit "Fantasiekennzeichen" unterwegs

Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass es sich um reine "Fantasiekennzeichen" und nicht um eine ordnungsgemäße Zulassung handelte. Auf die Kennzeichen angesprochen gab er der 40-jährige Fahrer an, dass er frisch geheiratet hätte und mit seiner Ehefrau auf dem Weg in die Flitterwochen sei.

Die richtigen Kennzeichen hatte er natürlich im Kofferraum dabei. Nach Wechsel der Kennzeichen, aber auch mit einer Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs im Gepäck, durften beide ihre Fahrt fortsetzen.

