Naila vor 59 Minuten

Körperverletzung

Nicht ihr Musikgeschmack: Frauen verletzen Musiker mit Münzwurf - Mann attackiert Sanitäter

Beim Wiesenfest in Naila ist es am Samstag und am frühen Sonntagmorgen zu zwei Fällen von Körperverletzung gekommen. In einem Fall sucht die Polizei nach Zeug*innen.