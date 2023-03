Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen landete am Donnerstagmorgen (23. März) eine 74-Jährige mit ihrem Auto im Graben. Der Unfall geschah zwischen Konradsreuth und Hof. Dies teilte die Polizei Hof mit.

Gegen 9 Uhr fuhr die Seniorin mit ihrem Wagen von Konradsreuth kommend in Richtung Hof. Im Bereich einer langen Gerade stand ein Lastwagen am rechten Fahrbahnrand, der leicht in die Straße ragte. Die Frau fuhr an diesem vorbei, scherte jedoch zu früh ein und streifte die vordere linke Seite des Lkw.

Seniorin rutscht mit Auto in Morast: Straßensperrung wegen komplizierter Bergung

Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kam in einem sumpfigen Graben einige Meter von der Straße entfernt zum Stehen. Entgegen ersten Annahmen blieb sie unverletzt. Der 36-jährige Fahrer des Lastwagens befand sich zum Unfallzeitpunkt außerhalb seines Fahrzeuges und war somit nur indirekt beteiligt.

Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Aktion gestaltete sich aufgrund des morastigen Untergrundes "einigermaßen schwierig". Deswegen musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Konradsreuth unterstütze bei Verkehrsmaßnahmen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro.

Die Frau musste mit einem leichten Schock in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ansonsten blieb sie ersten Angaben der Polizei zufolge unverletzt.