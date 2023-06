Die Polizei Hof wollte einen Mann festnehmen, der allerdings zu betrunken für das Gefängnis war. Wie die Beamten der Inspektion in Hof mitteilten, wurden sie am Sonntagabend (4. Juni 2023) zu einem Einsatz in die Münch-Färber-Straße gerufen. Ein Nachbar hatte die Streife alarmiert, da sich zwei Männer lautstark stritten.

Die beiden 54 und der 39 Jahre alten Streithähne waren stark betrunken und zeigten Stimmungsschwankungen. Wie sich bei einer Personenüberprüfung außerdem herausstellte, bestand gegen den älteren Mann ein Haftbefehl und er sollte wegen diverser Diebstähle und Sachbeschädigungen zwei Monate ins Gefängnis gehen.

Hof: Weil er zu betrunken ist - Polizisten können gesuchten Mann nicht ins Gefängnis bringen

Ihn dorthin zu bringen, gestaltete sich wegen seines alkoholisierten Zustandes jedoch als äußerst schwierig. Mit 2,5 Promille konnte er sich weder richtig bewegen, noch selbständig laufen. So musste er von den Polizisten zunächst in den Streifenwagen getragen und auf die Wache gebracht werden.

Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle konnte er am nächsten Morgen zu einer Justizvollzugsanstalt transportiert werden.

Vorschaubild: © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild