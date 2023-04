In einer Pressemitteilung hat die Stadt Hof auf eine anstehende Vollsperrung in der Lindenstraße (Hof) hingewiesen und wichtige Änderungen für den Verkehr in dem angegebenen Zeitraum angekündigt.

Die Vollsperrung ist vonnöten, um die Erneuerung eines Wasserhausanschlusses im Auftrag der Stadtwerke Hof in der Lindenstraße 3 durchführen zu können, wird aber gleichzeitig Einschränkungen mit sich bringen.

Vollsperrung eines Einmündungsbereichs angekündigt - Beginn 11. April 2023

Im Zuge der anfallenden Arbeit muss die Lindenstraße im Einmündungsbereich in die Heiliggrabstraße / Fabrikzeile im Zeitraum vom 11. bis zum 21. April 2023 für den Verkehr voll gesperrt werden. Durch die Sperrung wird eine Zufahrt aus Richtung Fabrikzeile in die Lindenstraße nicht mehr möglich sein.

Eine wichtige Ausnahme von der Vollsperrung besteht allerdings für den Fußgängerverkehr: laut der Stadt sind Fußgänger von der Ankündigung nicht betroffen.

