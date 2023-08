Am Montagnachmittag (14.08.2023) kam es auf der Staatsstraße 2158 zwischen Marlesgreuthund und Döbra (Lkr. Hof) zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Sprinters, sowie die Fahrerin eines Cabrio waren beide in Richtung Döbra unterwegs. Der Fahrer des Sprinters wollte zwischen den beiden Ortschaften nach links auf einen Feldweg abbiegen, was die Fahrerin des Cabrios jedoch nicht erkannte und noch versuchte zu überholen. Dabei kam es zur Kollision. Foto: NEWS5 / Mertel Foto: NEWS5 / Mertel (NEWS5)

