Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Ernst-Reuter-Straße in Hof ist Sonntagmittag (28. Mai 2023) Opfer eines Wechselbetrügers geworden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Hof erschien gegen 13 Uhr ein Unbekannter in der Tankstelle und kaufte zunächst ein Getränk. Zugleich fragte er die aufgrund vieler Kunden sehr beschäftigte Angestellte, ob er Geld wechseln könne und legte circa acht Hunderteuroscheine auf den Tresen, welche die Angestellte in verschiedene Scheine wechselte. Der Unbekannte nahm das Geld, zählte es in seiner Hand und gab anschließend an, dass er nur Zwanzigeuroscheine möchte und legte das Geld wieder auf den Tresen.

Betrüger macht mit Wechselgeldmasche Beute

Die Angestellte legte das Geld ungezählt zurück in die Kasse und gab dem Unbekannten zweihundert Euro in zehn Zwanzigeuroscheinen. Der Unbekannte zählte das Geld erneut, gab plötzlich an, dass er doch kein Geld gewechselt haben möchte und legte den Stapel zurück auf den Tresen. Die Angestellte legte den Stapel Zwanzigeuroscheine abermals zurück in die Kasse und gab dem Unbekannten sein Geld zurück.

Zu Schichtende bemerkte die Angestellte dann, dass insgesamt 180 Euro fehlten. Diese hat der Unbekannte beim jeweiligen Zählen unbemerkt in seine Hosentasche gesteckt. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt nicht vor.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281 704-0 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild