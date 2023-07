Am Samstagnachmittag kam es in der Hans-Böckler-Straße in Hof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigem Erkenntnisstand lief ein 9-jähriger Junge gegen 15.00 Uhr urplötzlich auf die Fahrbahn und wollte diese überqueren.

Ein 21-Jähriger aus Hof kam mit seinem Auto trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste das Kind. Dieses wurde dabei nicht unerheblich verletzt und kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Kopf- und Rückenschmerzen in ein Hofer Krankenhaus.

An dem Wagen des Autofahrers entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Hans-Böckler-Straße kurzzeitig gesperrt werden. Hier kam es zum Ärger der Einsatzkräfte vor Ort zu teils unverständlichem Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer, welche offenbar einfach an den eindeutig zu Absperrzwecken mit eingeschaltetem Blaulicht abgestellten Dienstfahrzeugen, als auch an auf der Fahrbahn aufgestellten Pylonen vorbeifuhren und so die Aufnahme störten, wohl um sich einen kleinen Umweg zu sparen.

Vorschaubild: © Michal Jarmoluk/Pixabay.com (Symbolbild)