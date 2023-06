Am Dienstagabend (27. Juni 2023) ging gegen 19.20 Uhr die Meldung über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Marienstraße ein. Sofort fuhren sämtliche Streifen zu der Örtlichkeit und konnten dort auf der einen Straßenseite zwei Brüder antreffen, von denen der Ältere eine große Schnittwunde am Unterarm aufwies. Auf der anderen Seite standen mehrere Mitglieder einer dort wohnenden Familie im Hauseingang.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren die beiden 33- und 34-jährigen Brüder mit ihrem Auto zu der Adresse und riefen etwas zu den in der Wohnung befindlichen Familie. Dies nahmen ein 29-Jähriger und dessen 27-jähriger Bruder zum Anlass, sich mit einem Küchenmesser und einem abgebrochenen Holzstiel zu bewaffnen und sich zu den Männern zu begeben.

Brüder provozieren - und werden mit Messer und Besenstiel attackiert

Der 27-Jährige trat den Außenspiegel des Autos ab, woraufhin sich zwischen den vier Männern eine heftige Schlägerei entwickelte. Während die 33- und 34-jährigen Brüder mit Fäusten schlugen, setzte der 27-Jährige den Holzstiel ein und der 29-Jährige versuchte, auf den 34-Jährigen mit dem Messer einzustechen. Dabei kam es zu der Schnittverletzung am Unterarm. Zwei weitere Männer gingen dazwischen, um die Schläger voneinander zu trennen und bekamen dabei auch Schläge ab.

Der 34-Jährige und sein Bruder mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen des anderen Brüderpaars versorgten die Sanitäter vor Ort. Das Tatmesser und den abgebrochenen Besenstiel stellten die Beamten als Beweismittel sicher.

Die Polizeibeamten leiteten jeweils Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den Spiegelabtreter wegen Sachbeschädigung ein.

Vorschaubild: © frenzelll/Adobe Stock