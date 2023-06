Ein betrunkener 37-Jähriger hat am Donnerstag (1. Juni 202) für gleich drei Polizeieinsätze in Hof gesorgt und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Das berichtet die Polizeiinspektion Hof.

Kurz nach 20.15 Uhr teilte eine Bewohnerin eines Studentenwohnheimes in der Fabrikzeile einen stark alkoholisierten Mann in Boxershorts mit, der vor dem Wohnheim steht und Bierflaschen herumschmeißt. Die eingesetzten Beamt*innen konnten vor Ort den bereits amtsbekannten 37-Jährigen antreffen, der sich dort augenscheinlich zum Verweilen niedergelassen hatte. Anders als mitgeteilt hatte er jedoch eine lange Hose an und verhielt sich ruhig und kooperativ. Auch konnten keine kaputten Bierflaschen oder Scherben festgestellt werden. Nach Aufforderung packte er seine Sachen und verließ anstandslos die Örtlichkeit.

Drei Polizeieinsätze in einer Nacht in Hof - wegen nur eines Mannes

Kurz nach 20.45 Uhr wurde über die Einsatzzentrale Oberfranken mitgeteilt, dass sich wieder ein Mann vor dem Studentenwohnheim aufhält, der herumschreit und sich auszieht. Abermals konnte der 37-Jährige angetroffen werden. Wieder war er bekleidet und verhielt sich ruhig und kooperativ. Um die Situation zu befriedigen wurde dem 37-Jährigen diesmal ein Platzverweis erteilt, dem er auch anstandslos nachkam.

Zwischen Mitternacht und ein Uhr nachts kam es schließlich gleich zu mehreren Anrufen besorgter Bürger*innen, da der 37-Jährige im Bahnhofsbereich von Haus zu Haus ging, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung herumschrie und an fremde Türen klopfte. Straftaten hatte er bis dahin zwar noch nicht begangen. Damit das aber auch so bleibt, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Hof verbringen.

Vorschaubild: © Zstockphotos/Adobe Stock (Symbolbild)