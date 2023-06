Bilanz zum Hofer Schlappentag: 15-Jähriger volltrunken - zwei Gäste in Gewahrsam

Der Hofer "Schlappentag" ist aus Sicht der Polizei insgesamt friedlich verlaufen, wie die Polizeiinspektion Hof am Dienstag (06. Juni 2023) berichtet. Erst am Ende des Tages kam es zu Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes, wobei ein 34-Jähriger auch Widerstand gegen Polizisten leistete.

Im Laufe des "Schlappentages" mussten Polizeibeamte gemeinsam mit Sanitätern immer wieder Betrunkenen auf die Beine helfen. Ein 33-Jähriger musste sogar in stabiler Seitenlage ins Krankenhaus eingeliefert werden - ein 15-Jähriger wurde volltrunken seiner Mutter übergeben. Eine Zivilstreife erwischte überdies einen 18-Jährigen, der ein Tütchen Marihuana bei sich hatte. Er muss sich nun auf eine Anzeige einstellen.

34-Jähriger geht mit Bierkrug auf Sicherheitskraft los

Gegen 21.30 Uhr wollte dann ein 34-Jähriger das Festgelände mitsamt Bierkrug verlassen. Ein Sicherheitsmitarbeiter verhinderte dies und sprach den Mann an. Der 34-Jährige zeigte sich allerdings unkooperativ und es kam zu einer Rangelei. Dabei schlug der Betrunkene mit dem Bierkrug nach dem Sicherheitsmann. Dieser konnte zwar den Schlag abwehren, zog sich aber an einer scharfkantigen Stelle des Bierkruges eine Schnittwunde an der rechten Hand zu.

Hinzugeeilte Einsatzkräfte der Polizei trennten die beiden. Der 34-Jährige erhielt einen Platzverweis, welchen er jedoch einfach ignorierte. Schließlich nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch hiergegen wehrte sich der Mann, weshalb er sogar noch gefesselt werden musste. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung polizeilich ermittelt.

Kurz vor 22 Uhr meldete der Sicherheitsdienst Probleme mit einem betrunkenen 32-jährigen Gast, der sich weigerte, das Gelände zu verlassen. Da auch gutes Zureden durch die eingesetzten Beamten nicht fruchtete und der 32-Jährige immer aggressiver wurde, erteilten ihm die Polizisten ebenfalls einen Platzverweis. Als seine Begleiterin ihn wegziehen und beruhigen wollte, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht. Anschließend wurde auch er in Gewahrsam genommen. Nun muss er sich ebenfalls auf Ermittlungen einstellen.

