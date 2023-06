A9 bei Münchberg: Zeitweise Sperrung der Anschlussstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd

Es kommt zu Sperrungen der Anschlussstellen Münchberg-Süd und Münchberg-Nord auf der A9. Nach Angaben der Polizei Bayreuth werden beide Auffahrten Richtung Berlin gesperrt. Die Auffahrt Münchberg-Süd wird am Mittwoch, 14. Juni, von 7:30 Uhr bis circa 18 Uhr und die Auffahrt Münchberg-Nord am Donnerstag, 15. Juni 2023, ebenfalls von 7:30 Uhr bis circa 18 Uhr nicht befahrbar sein.

Grund für die Sperrungen auf der A9 ist die endgültige Herstellung der Fahrbahnmarkierungen. Die Arbeiten sind im Zuge der Erhaltungsmaßnahme zur Fahrbahnerneuerung im Bereich der Anschlussstellen aus dem letzten Jahr notwendig.

Sperrung von Anschlussstellen der A9

Die Ausfahrten in Richtung Berlin sowie Auf- und Ausfahrten in Richtung München bleiben in diesem Zeitraum uneingeschränkt nutzbar.

Es wird darum gebeten, auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

