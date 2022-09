Auf der B173 in der Nähe von Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) ist es am Freitagvormittag, 2. September 2022, zu einem schweren Unfall gekommen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei Oberfranken hervor.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr zwischen Gottmannsgrün und dem Schwarzenbacher Ortsteil Schübelhammer. Wie Polizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, waren zwei Autos an dem Verkehrsunfall beteiligt, drei Personen wurden verletzt. Die Einsatzkräfte seien aktuell vor Ort. Die B173 sei in dem Bereich derzeit voll gesperrt (Stand: 9.20 Uhr). Details zum Unfallgeschehen und zur Schwere der Verletzungen gibt es momentan noch nicht.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Benjamin Nolte/dpa (Symbolbild)