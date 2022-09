Auf der A93 bei Schönwald kam es am Montagnachmittag, 19. September 2022, zu enormen Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Unfalls mit drei schwerverletzten Personen. Das teilte die Verkehrspolizeiinspektion Hof in einer aktuellen Meldung mit.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bisher nicht geklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Schönwald und Selb/Nord in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Unglücklicherweise traf das Fahrzeug an der Unfallstelle auf die dort beginnende Schutzplanke.

A93 bei Schönwald: Mehrere schwerverletzte Personen bei Verkehrsunfall

Der Pkw wurde in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete nach rund 25 Metern auf dem Dach neben der rechten Schutzplanke. In dieser Position rutschte der Wagen mit seinen drei Insassen weiter einen Abhang hinunter. Gut zehn Meter neben der Fahrbahn und fünf Meter tiefer blieb der PKW am Dach liegen. Die Feuerwehr konnte den Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen mithilfe der Drehleiter bergen und auf die Autobahn zu den Rettungskräften zurückbringen.

Jedoch stellten die Notärzte bei allen Insassen schwere Verletzungen fest. Die 41-jährige Beifahrerin und eine Seniorin, die auf dem Rücksitz saß, wurden so schwer verletzt, dass die Notärzte Lebensgefahr nicht ausschließen konnten. Beide Frauen wurden mit Rettungshubschraubern in die Kliniken Bayreuth und Amberg gebracht. Der Unfallverursacher kam ins Klinikum Marktredwitz.

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Hof die Hinzuziehung eines Sachverständigen und die Sicherstellung des Unfallfahrzeugs an. Gegen Unfallverursacher wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Autobahnmeisterei Rehau leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Schönwald aus.

Vorschaubild: © Gerhard G. / Pixabay (Symbolbild)