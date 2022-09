Zu einem Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn ist es am Montag (19. September 2022), kurz nach 13.30 Uhr, auf der A72 - zwischen der Anschlussstelle Hof/Töpen und dem Autobahndreieck Hochfranken - gekommen.

Ein 42-jähriger Mann fuhr mit seinem Firmenwagen auf der A72 in Richtung Chemnitz. Auf der nassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte zunächst nach rechts in die Außenschutzplanke und dann zurück auf die Fahrbahn. Dort stieß er noch gegen das Auto eines 44-jährigen Mannes, so die Verkehrspolizeiinspektion Hof.

A72: Verkehrspolizei Hof meldet zwei Unfälle im gleichen Streckenabschnitt

Beide Fahrzeuge kamen stark beschädigt am Standstreifen zum Stillstand. Der 42-jährige Verursacher wurde bei dem Unfall selbst verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die beiden beschädigten Autos musste ein Abschleppdienst und zur Reinigung der Fahrbahn die Autobahnmeisterei gerufen werden. Den Sachschaden bezifferten die Beamt*innen mit mindestens 37.000 Euro. Der 42-Jährige muss sich wegen einer Ordnungswidrigkeit wegen zu schnellen Fahrens auf regennasser Fahrbahn verantworten.

Um 14.40 Uhr kam es im gleichen Streckenabschnitt erneut zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann geriet ebenfalls auf der nassen Fahrbahn der A72, kurz vor der Anschlussstelle Hof/Nord, in Fahrtrichtung Chemnitz, mit einem hochmotorisierten Auto ins Schleudern. Nach Anstößen in der Fahrbahnmitte und der rechten Leitplanke drehte sich das Fahrzeug und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung stark beschädigt zum Stehen.

Andere Verkehrsteilnehmer*innen wurden hier nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden am Auto des 19-Jährigen und an den Leitplanken wird auf insgesamt 65.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Autos wurde ein Abschleppdienst hinzugezogen. Die verunreinigte Fahrbahn wurde durch Mitarbeiter*innen der Autobahnmeisterei Rehau gereinigt. Auch der 19-Jährige wird einen Bußgeldbescheid wegen zu schnellen Fahrens bei regennasser Fahrbahn erhalten.

Vorschaubild: © geraldfriedrich2/pixabay.com (Symbolfoto)