Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstag (23. August 2022) gegen 18.35 Uhr auf der Staatsstraße 2275 bei Wonfurt (Landkreis Haßberge) ereignet.

Eine 50-jährige Škoda-Fahrerin wollte der Polizeiinspektion Haßfurt zufolge mit ihrem Fahrzeug in Wonfurt in die Industriestraße nach links abbiegen. Dort musste sie zunächst verkehrsbedingt warten. Hinter ihr reihten sich ein 22-Jähriger in seinem 5er-BMW und ein 38-Jähriger in seinem Hyundai ein. Ein 21-jähriger VW-Fahrer erkannte zu spät, dass die Autos verkehrsbedingt warten mussten. Daher fuhr er gegen die linke, hintere Fahrzeugseite des Hyundai.

Verkehrsunfall im Kreis Haßberge: Massenkarambolage mit mehreren Autos

Der VW prallte am Hyundai ab und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 42-Jährigen 3er-BMW-Fahrers. Durch die Wucht prallte der VW anschließend vom 3er-BMW ab und wurde gegen den 5er-BMW des 22-Jährigen geschleudert. Glücklicherweise blieben der 38-Jährige und der 22-Jährige unverletzt.

Der 21-Jährige und der 42-Jährige sowie seine Beifahrerin wurden jedoch verletzt und von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Wonfurt führte vor Ort Absicherungs- und Reinigungsarbeiten durch. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

Vorschaubild: © Clark Van Der Beken / unsplash.com (Symbolbild)