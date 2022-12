Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist es am Freitagvormittag (02. Dezember 2022) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Haßfurt im Kreis Haßberge gekommen. Acht Menschen sind nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken verletzt - eine davon schwer.

Gegen 11.20 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in der Hofheimer Straße. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Haßfurt vor Ort eintraf, drang dichter Rauch aus dem Gebäude. In diesem befinden sich vier Wohneinheiten.

Wohnhausbrand mit acht Verletzten: Eine Person schwer verletzt

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Haßfurt, Augsfeld, Sylbach und Königsberg waren schnell vor Ort. Einige Bewohner, die sich noch in dem Gebäude befanden, mussten unter Einsatz einer Drehleiter gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt wurden acht Verletzte vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine Person musste mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen könnte das Feuer im ersten Stock des Wohnhauses ausgebrochen sein. Die Ursache ist bislang noch völlig unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Schweinfurt durchgeführt werden. Die Sachschadenhöhe dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar.