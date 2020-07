Sander hoffen auf Kirchweih

Wie wird die Sander Kirchweih dieses Jahr aussehen? Das Schaustellerunternehmen Übel & Sachs wäre bereit, auch heuer einen Festplatz zu beschicken, wenn auch coronabedingt in einem kleineren Ausmaß. Dies erklärte Bürgermeister Bernhard Ruß am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung.

Wie bereits in den Medien berichtet, haben vier bayerische Schausteller und Eventunternehmen, darunter auch Übel & Sachs, zusammen einen Eilantrag an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt mit dem Ziel, das von der Staatsregierung verfügte Verbot von Veranstaltungen wie zum Beispiel Kirchweihen zu kippen. Im Ergebnis bestätigte das Gericht die Zweifel der Antragsteller hinsichtlich der Erforderlichkeit des repressiven Verbots. Gleichzeitig wagten es die Richter aber nicht, das Verbot gänzlich aufzuheben. Nach Auffassung des Gerichts bestünde nämlich die Möglichkeit, dass die örtlichen Genehmigungsbehörden durch verfassungskonforme Auslegung Volksfeste und Kirchweihen wieder zulassen. Nach Aussage von Bürgermeister Bernhard Ruß sei das zum Beispiel im Landkreis Bamberg der Fall, in dem kleinere Kirchweihen eine Genehmigung erhalten. Wie vom Landratsamt zu erfahren war, werde dieses voraussichtlich Anfang August eine Regelung für den Landkreis Haßberge veröffentlichen, so Ruß.

Umzäunung ist nötig

Ursprünglich hatte das Schaustellerunternehmen Übel & Sachs der Gemeinde den Vorschlag unterbreitet, an einem zentralen Platz in der Ortsmitte, zum Beispiel am Kirchplatz, Kinderkarussell, Bungee-Trampolin, Süßwarenverkauf und Spielgeschäft mit einem entsprechenden Hygienekonzept aufzustellen. Diesem Ansinnen musste die Gemeinde eine Absage erteilen, da der Kirchplatz nicht als Veranstaltungsort geeignet sei. Vielmehr könnte sich Ruß vorstellen, auf dem bisherigen Festplatz die Kirchweih abzuhalten. Dies erfordere aber eine Umzäunung des gesamten Geländes, genauso wie Kontrolle und Erfassung der Besucher, Maskenpflicht in den Geschäften und einige andere Maßnahmen.

Die Wassergebühren werden erstmals wieder seit acht Jahren steigen. Der Gemeinderat sah keine andere Möglichkeit, als die hohen Kosten, die jährlich ein Defizit bei der Wasserversorgung entstehen lassen, an die Bürger weiterzugeben. Die Defizite betrugen 2018 rund 25 000 Euro, im Jahr 2019 ergab sich eine weitere Steigerung um 43 000 Euro auf insgesamt 68 000 Euro.

Zur Zeit beträgt der Wasserpreis 1,15 Euro/Kubikmeter bei einer monatlichen Grundgebühr von 3,50 Euro. Nach einiger Diskussion einigten sich die Gemeinderäte darauf, die Grundgebühr beizubehalten und alleine den Verbrauchspreis ab 1. Oktober 2020 auf 1,76 Euro/Kubikmeter zu erhöhen. Damit liegt die Gemeinde Sand immer noch unter den Wasserpreisen der meisten angrenzenden Gemeinden.

Die neue Geschäftsordnung für die Wahlperiode 2020 bis 2026 wurde vom Gemeinderat beschlossen. Erwähnenswert ist dabei die Änderung, dass ein beschließender Bauausschuss eingeführt werden soll, um die Tagesordungspunkte der Gemeinderatssitzungen zu entlasten. Der Bauausschuss wird aus fünf Gemeinderäten und dem Vorsitzenden bestehen.

Die Lebensregion plus bekommt einen Ausschuss, damit die gewählten Mandatsträger mit Ideen und Vorschlägen zur Fortentwicklung der Lebensregion beitragen können. Der Ausschuss soll vorberatend tätig sein. Als Vertreter der Gemeinde Sand wurden bestimmt: Marc Werner (FSB), Gernhard Zösch (CSU) und Paul Hümmer (SPD).

Zwei Anträgen der Freien Sander Bürger (FSB) stimmte der Gemeinderat zu. Zum einen soll überprüft werden, in welcher Form die Verkehrsüberwachung zukünftig fortgeführt werden soll. In den vergangenen Jahren sei ein Defizit von über 7000 Euro aufgelaufen, erklärte Fraktionsvorsitzender Jörg Kümmel, der gleichzeitig hervorhob, die Verkehrsüberwachung nicht komplett abschaffen zu wollen. In einem weiteren Antrag stellen die FSB fest, dass in den vergangenen Jahren mit den Einnahmen der Vermietung des Kunstrasenplatzes nicht einmal der Unterhalt und der Verwaltungskostenanteil gedeckt sei. Aus diesem Grund soll die aktuelle Auslastung gesichtet und daraus ein Konzept zur Vermarktung der freien Nutzungsstunden erstellt werden.cl