In Ebern waren in den vergangenen Wochen wiederholt mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen. Auch der für Mittwoch (12.01.2022) geplante Corona-Protest in Ebern wurde wieder nicht angezeigt. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Dienstagnachmittag hervor.

Mit einer zusätzlichen Allgemeinverfügung will deshalb das Landratsamt Haßberge geplante, nicht angemeldete öffentliche Versammlungen ohne Veranstalter weiterhin einschränken. Die Versammlung darf ausschließlich am Mittwoch, dem 12. Januar 2022, beginnend um 18.30 Uhr stattfinden und muss bis 20.00 Uhr beendet werden. Zudem darf sie ausschließlich ortsfest auf dem Gelände des Altstadtparkplatzes, Am Bahnhof, Obere Fläche, abgehalten werden.

Landratsamt veröffentlicht weitere Allgemeinverfügung

Zusätzlich sind die Versammlungsteilnehmer aufgrund der bereits am 04. Januar 2022 erlassenen Allgemeinverfügung während der Teilnahme durchgängig zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – entweder medizinische OP-Maske oder FFP2-Maske – verpflichtet.

Bei den vergangenen Versammlungen waren auch Personen, die laut Verfassungsschutz rechtsextremen Gruppierungen angehören. Um ein Zeichen gegen beteiligte Rechtsextreme und Querdenker zu setzen, riefen Bürgermeister und Stadträte bereits zu einer Protestaktion auf.

Vorschaubild: © Daniel Vogl/dpa