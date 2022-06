Schwerer Motorradunfall in den Haßbergen: Bereits am Freitagnachmittag stützte ein Motorradfahrer schwer. Der Sturz wurde vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Motorrad ausgelöst, wie die Polizeiinspektion Ebern berichtet.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr Pfaffendorf war vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.

