Knetzgau vor 1 Stunde

Silvesterfeuerwerk

"Neujahrszigarre" verhindert verheerenden Dachstuhlbrand in Silvesternacht

In Unterfranken bewahrte die vergessene "Neujahrszigarre" in der Silvesternacht einen 29-Jährigen vor dem Verlust seines im Umbau befindlichen Einfamilienhauses. Bei der ungeplanten Heimkehr entdeckte er Flammen in seinem neuen Dach.