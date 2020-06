Glosse: Von jungen E-Bike-Fahrern und Sonnenaufgängen

Als die ersten E-Bikes unterwegs waren, wird sich der eine oder andere junge Radfahrer gelegentlich etwas gewundert haben. Vielleicht fuhr er gerade bergauf und strampelte, was das Zeug hält, während die Person, die geschmeidig überholte, einige Jahrzehnte älter war und eventuell ein Grinsen im Gesicht hatte – ob es hämisch war? Wer kann das schon wissen. Viele begriffen wohl erst einige Sekunden danach, dass bei der rasanten Fahrt des Überholenden elektronische Hilfe im Spiel war. Seither hat sich einiges getan auf den Radstrecken in den Haßbergen: Das E-Bike ist keine Seltenheit mehr. Ist es für ältere Menschen eine schöne Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen, fehlt mir bei der jüngeren Generation für die Anschaffung eines solchen Gefährts jegliches Verständnis. "Ich trete ja meistens selber in die Pedale, höchstens am Berg hilft mir der Motor", ist ein vielbemühter Rechtfertigungsversuch. Na freilich! Und selbst wenn es so wäre, gibt es da die schöne Geschichte vom Sonnenaufgang und dem Berggipfel: Zwei Männer beschließen, einen Berg zu besteigen und sich die aufgehende Sonne anzusehen. Der eine quält sich in aller Herrgottsfrüh aus den Federn und marschiert steil bergauf, während der andere seinen Wecker zum zehnten Mal vorstellt und schließlich drei Stunden später mit der Seilbahn in Richtung Gipfel fährt. Oben angekommen, treffen sich die beiden und sehen zwar den gleichen Sonnenaufgang – aber nicht den selben! Auch wenn die Berge, die wir mit dem Rad bezwingen, meist kleiner sind und der Anblick eines Sonnenaufgangs eher selten das Ziel ist, sollten die jüngeren E-Bike-Fahrer mal über die Geschichte nachdenken. Vielleicht steht dann demnächst wieder eine klassische Fahrradtour auf dem Programm. Selbst auf die Gefahr hin, mal wieder vom einen oder anderen E-Bike-Fahrer überholt zu werden – diesmal wird die Verwunderung auch nicht so groß sein.