Am Sonntagmittag kam es auf der Maintalautobahn (A 70) zwischen den Anschlussstellen Schonungen und Theres zu einem Verkehrsunfall , bei dem zwei Personen verletzt wurden. Aus bis jetzt noch nicht geklärter Ursache schleuderte ein 31-jähriger Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn in eine Baumkultur und wieder zurück. Nach etwa 175 Metern kam das Auto quer zur Fahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall so stark deformiert, dass der Fahrer durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden musste. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Schweinfurt gebracht. Die Beifahrerin verletzte sich leicht. Ihr dreijähriger Sohn, der ebenfalls im Auto saß, blieb unverletzt. Die Feuerwehren aus Gochsheim und Schonungen waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11 000 Euro. Am Sonntag ereignete sich auf der A 70 zwischen Knetzgau und Eltmann ein weiterer Unfall (siehe den Bericht auf unserer Seite 15).