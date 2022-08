Tödlicher Unfall am Montag (15. August 2022) in Franken: In Unterfranken ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Das meldet die Einsatzzentrale des Präsidiums.

Laut Erstmeldung hat sich der Unfall auf der Staatsstraße 2275 bei Bundorf (Landkreis Haßberge) ereignet. Zwischen Kimmelsbach und Stöckach war der schwere Motorradunfall passiert, bei dem ein Mann gestorben ist.

Kreis Haßberge: Motorradfahrer stirbt bei Unfall - Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Der Unfall ereignete sich am Mittag, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden alarmiert. Vor Ort muss noch mit Behinderungen auf der St2275 gerechnet werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild