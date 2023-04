Die Polizei ermittelt wegen eines tödlichen Fahrrad-Unfalls am Mittwochvormittag (5. April 2023) in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) und bitte um die Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei Unterfranken berichtet, entdeckte ein Zeuge am Vormittag eine leblose Person auf einem Feldweg neben einem Fahrrad und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Der 73-Jährige verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 73-Jährige gegen 10.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Feldweg in Verlängerung der Straße Sarlachen in Zeil unterwegs. Vermutlich aus medizinischen Gründen verlor der Mann das Bewusstsein und fiel zu Boden.

Der 73-Jährige wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.



Zur Klärung der Umstände sucht die Polizeiinspektion Haßfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg nach Zeugen, die den Radfahrer möglicherweise im Bereich der Sarlachen gesehen haben.

Zeugen gesucht - Fahrrad mit auffälliger Satteltasche

Der 73-Jährige war mit einem schwarzen Trekkingrad der Marke Pegasus mit einer auffallend bunten Satteltasche unterwegs. Er trug eine Hose in Camouflage-Muster und eine graue Jacke.

Zeugen, die den Radfahrer gesehen haben, werden gebeten, sich unter der 09521927-133 mit der Polizeiinspektion Haßfurt in Verbindung zu setzen.

