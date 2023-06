Die Polizeiinspektion Haßfurt meldet gleich zwei Fälle von starker Trunkenheit am Steuer, die sich beide am gleichen Tag ereigneten.

Am Dienstag (06. Juni 2023) trafen Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt gleich zweimal auf stark alkoholisierte Fahrzeugführer*innen. Am Nachmittag, gegen 13.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen laut Polizeiangaben "augenscheinlich alkoholisierten" Lkw-Fahrer in der "Augsfelder Straße". Der 34-Jährige stellte sich freiwillig einem Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 2,78 Promille ergab.

Zweimal in vier Stunden: Polizei Haßfurt misst Werte um die drei Promille

Noch übertroffen wurde diese Zahl aber nur wenige Stunden später. Eine 57-Jährige fuhr mit ihrem Auto am "EZO-Kreisel" geradeaus auf die Insel des Kreisverkehrs und blieb daraufhin im Kiesbett liegen. Die Beamten führten auch bei diesem Vorfall einen Atemalkoholtest durch, bei dem ein Wert von 3,36 Promille ermittelt wurde.

Sowohl dem 34-Jährigen, als auch der 57-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt unterbunden. Die Frau verursachte bei ihrem Manöver zusätzlich einen Sachschaden von insgesamt 550 Euro an Auto und Kreisel.

Vorschaubild: © burdun/Adobe Stock (Symbolfoto)