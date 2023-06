Was eine Feuerwehr so macht, davon hatten die Kinder schon ein wenig Ahnung. Aber was machen eigentlich die anderen, die auch mit Blaulicht herumfahren? Diese Frage galt es für die etwa 40 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren der Kinderfeuerwehr aus Zeil zu lösen.

Also machten sie sich am vergangenen Samstag (24. Juni 2023) auf den Weg, um der Polizei in ihrem Landkreis einen Besuch abzustatten. Zuerst wurden die Kinder im Hof der Polizei begrüßt, um dann in Gruppen die verschiedenen Bereiche der Polizei in Augenschein zu nehmen.

Kinderfeuerwehr besucht Polizei - Leider war niemand eingesperrt

Geduldig hörten sie sich erklärende Worte bei der Hausführung an. Doch viel mehr Spaß machte es, die Haftzellen, die Schutzwesten und die Einsatzfahrzeuge zu erkunden.

Aus Sicht der Kinder war es schade, dass gerade niemand eingesperrt war. Die Haftzellen sind aber anders, als die Kinder dachten, kein normales Gefängnis. Sondern sie dienen lediglich dazu, jemanden vorübergehend festzusetzen. So zum Beispiel betrunkene Randalierer, die in den Zellen ihren Rausch ausschlafen.

Dass es dem Nachwuchs der Feuerwehr gefallen hat, haben allein die vielen Fragen der Kinder gezeigt. Mit ihrem lautstarken Schlachtruf "Was machen wir? Wir retten, löschen, bergen, schützen" und einem Dankeschön haben sie sich verabschiedet.