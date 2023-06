Zu schnell unterwegs: Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Freistrecke Eichelsdorf/Stöckach hat die Polizei am Dienstag (27. Juni 2023) mehrere Raser angehalten und zur Kasse gebeten.

In den frühen Nachmittagsstunden führten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Nürnberg die Messungen in beiden Fahrtrichtungen durch. Die Bilanz: sechs Anzeigen und drei Verwarnungen.

Über 60 km/h zu schnell: Raser kassieren empfindliche Strafe

Besonders eilig hatten es offenbar zwei Raser: Die Raser waren mit 162 km/h und 157 km/h unterwegs - erlaubt waren jedoch nur 100 km/h.

Der Regelsatz sieht in beiden Fällen ein Bußgeld von 480 Euro und zusätzlich zwei Punkten in Flensburg vor. "Aufgrund der deutlichen Übertretungen darf jedoch eine Vorsatzauslegung durch die Zentrale Bußgeldstelle erwartet werden, welche zu einer Verdopplung des gesamten Regelsatzes führt", so die Polizeiinspektion Haßfurt.

Beide Raser müssen außerdem mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

