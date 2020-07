Zur Person

Anja Dechant-Sundby Ihre Leidenschaft für die darstellende Kunst wurde früh geprägt und gefördert unter anderem von dem Schauspieler Günther Strack und dem Regisseuer Dieter Wedel. Regie führte sie unter anderem bei folgenden Theaterproduktionen: "Einer flog übers Kuckucksnest" (Studiobühne Bayreuth), "Ernst sein ist alles" (Leuchtenberg Festspiele), "Dschungelbuch" (Naturbühne Trebgast), "Draußen vor der Tür" (Studiobühne Bayreuth), "Mirandolia" (Rosenberg Festspiele), "Die Wanderhure" (Naturbühne Trebgast). Sigurd Sundby Der Norweger, der in der Jurastadt Weismain eine zweite Heimat fand, sammelte im Privattheater seines Vaters erste Erfahrungen als Schauspieler. Gemeinsam mit seiner Frau Anja Dechant-Sundby entwickelte und schrieb er Drehbücher für die "Sesamstraße" und "Pfarrer Braun". Auf hiesigen Theaterbühnen war er unter anderem als Macbeth in Shakespeares gleichnamigen Stück (Aufführung der Studiobühne Bayreuth in Sanspareil) und als Mephisto in Goethes "Faust" (Naturbühne Trebgast) zu sehen. stö