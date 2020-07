Zeiler Kino startet Open-Air-Vorstellungen

Das Zeiler Kino setzt seine Kinosommer-Vorstellungen (Open Air) fort. Unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wegen der Coronakrise können aktuell 200 Gäste im Freien einen unterhaltsamen Kino-Sommerabend erleben, zum Teil umrahmt mit Live-Musik und anderen Kulturbeiträgen. Veranstaltungsorte sind unter anderem Königsberg, Sand, Zeil, Hofheim, Eltmann, wie das Kino mitteilte. Das Kino bittet um telefonische Platzreservierung unter Ruf 09524/1601. Es werden maximal 150 Reservierungen angenommen, 50 Plätze bleiben den Gästen an der Abendkasse vorbehalten. Start ist am Montag, 6. Juli, auf dem Schlossberg in Königsberg. Um 21.30 Uhr beginnt der Film "Das perfekte Geheimnis". Weiter geht es dann in Sand auf dem Altmain-Festplatz. Am Freitag, 10. Juli, läuft der Streifen "25 km/h" (im Bild einen Szenenausschnitt). Am Samstag, 11. Juli, folgt "Leberkäsjunkie" und am Sonntag, 12. Juli, "Das perfekte Geheimnis". Die drei Filme starten um 21.45 Uhr. Vorher, ab 19.30 Uhr, wird den Besuchern in Sand Live-Musik geboten. Foto: Archiv