Zwei Ahorner Vereine beweisen in der Pandemie Zusammenhalt. So sei der 362 Mitglieder zählende Marienverein den Angehörigen der Wasserwacht sehr dankbar, dass sie auch in Zeiten von Corona die Durchführung der Blutspenden im Bürgerhaus Linde unterstützten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Ahorn. So seien seit Pandemiebeginn bereits fünf Spendentage mit durchschnittlich mehr als 100 Spendern organisiert worden. Aufgrund der höheren Hygieneauflagen und des Schutzes der Helfer sei die BRK-Wasserwacht dem großen Ahorner Sozialverein zur Seite gesprungen. Dessen Vorsitzender Martin Finzel, gleichzeitig Ahorns Bürgermeister, bedankte sich im Namen des gesamten Leitungsteams für das partnerschaftliche Miteinander innerhalb der Rotkreuzfamilie und der Vereine in Ahorn. Und dann wollte der Marienverein auch der Wasserwacht etwas Gutes tun: Derzeit richtet die Wasserwacht im frisch sanierten Schusterbau direkt beim neuen Lehrschwimmbecken an der Grundschule ihre Vereinsräume ein. Zu diesem Zweck überreichte der Vorstand des Marienvereins dem technischen Leiter der Wasserwacht, Matthias Reg, einen Scheck über 2000 Euro. red