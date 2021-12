Es ist derzeit mal wieder alles anders. "Der aktuellen Situation geschuldet, hat die VR-Bank Oberfranken-Mitte in den vergangenen vier Wochen ohne großes Aufsehen 40 000 Euro an heimische Institutionen und Vereine übergeben", bilanzierte Bereichsdirektor Gerhard Zettel in der Kundenhalle der Bank, in der jetzt noch einmal das Füllhorn ausgeschüttet wurde.

Darüber konnten sich kurz vor Beginn der Weihnachtsferien die Verantwortlichen der weiterführenden Kulmbacher Schulen freuen.

Ulrike Endres vom Caspar-Vischer-Gymnasium, Horst Pfadenhauer vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium und Monika Hild von der Carl-von-Linde-Realschule durften jeweils 5000 Euro in Empfang nehmen.

"Gerade jetzt sind Lehrer, Schüler und Eltern besonderen Herausforderungen ausgesetzt und arbeiten und lernen unter erschwerten Bedingungen", erklärte Gerhard Zettel.

Während die beiden Gymnasien die Spende für ihre P-Seminare verwenden wollen, will die Realschule in die Langlaufausrüstung der Schule investieren. "Wir wollen unsere Wintersportregion nachhaltig unterstützen und werden im neuen Jahr einige unserer Sportstunden am Walberngrüner Gletscher halten", erklärte die Schulleiterin. hd