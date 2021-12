Der Coburger Golfplatz bei Schloss Tambach ist 90 Hektar groß. Das sind 900 000 Quadratmeter im Freien. Wegen Corona ist er jetzt geschlossen. Oder besser gesagt, wegen der Auflage 2G plus. Wer alleine im Abstand von hunderten Metern zu anderen Golf spielen möchte, für den gilt "geimpft oder genesen plus getestet".

Ein Golfplatz ist schließlich eine Sportanlage, so der Freistaat Bayern. Dort hat der Betreiber, also hier der Golf-Club Coburg, die Einhaltung dieser 2G-plus-Regel zu kontrollieren und zu dokumentieren.

Das ist für Profis schon schwer genug, für einen gemeinnützigen Verein geradezu unmöglich. Club-Präsident Dr. Andreas Höllein hat deshalb in Abstimmung mit dem Vorstand die Reißleine gezogen und den Golfplatz schließen lassen. Höllein: "Einfach alles, was in irgendeiner Form Sport ist, über einen Kamm zu scheren und gleichzusetzen, kann außer Politikern und Bürokraten keiner verstehen. Es wird nicht differenziert - wohl weil's bequem ist." Gleichbehandlung werde offenkundig so verstanden, dass eben alle gleich schlecht zu behandeln seien. In fast zwei Jahren Kampf gegen Covid-19 sei so gut wie nichts dazu gelernt worden - sagt Höllein. Deswegen muss der Coburger Golfplatz, der eigentlich das ganze Jahr über geöffnet ist, nun erst einmal geschlossen bleiben. sk