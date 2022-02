Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonntag gegen 15 Uhr bei Himmelkron. Ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Kronach war mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 303 von Himmelkron kommend in Richtung Wirsberg unterwegs. Als er nach links in Richtung Shell-Tankstelle abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten Audi eines 75-jährigen Mannes aus dem Landkreis Bayreuth. Es kam noch auf der Bundesstraße zum Zusammenstoß.

Der 75-Jährige und seine 76-jährige Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Klinikum. Der Unfallverursacher selbst wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw beträgt etwa 4000 Euro.

Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr übernahm die Verkehrslenkung. Der Notarzt wurde mittels Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen. pol