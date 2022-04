Das Projekt "RhönWollets" wurde im Rahmen des "DVL-Ideenwettbewerbs Modellbetriebe Bioökonomie in den Mittelgebirgen Deutschlands" 2021 zum Sieger gekürt in der Kategorie "Innovative Produkte". Das teilt Alexander Martin von der Rhön GmbH in einer Pressemitteilung mit.

Schafwolle als Dünger

Schafwolle ist reich an Nährstoffen und eignet sich sehr gut zur Langzeit-Düngung. Die Nährstoffe werden langsam und schonend an die Erde und damit an die Wurzeln der Pflanze abgegeben. Die Nährstoffverfügbarkeit für die Pflanzen beträgt rund zehn Monate. So sind die Pflanzen mit nur ein- bis zweimal Düngen pro Saison optimal versorgt.

Zusätzlich dienen die Pellets als natürlicher Wasserspeicher, somit ist die Pflanze auch in Trockenphasen sehr gut versorgt und beim Gießen kann Wasser gespart werden. Der Dünger eignet sich für Blütensträucher, Stauden, Gemüse und Kohlarten, aber auch für Beeren und anderes Obst, erläutert Martin.

Die Vorteile der Rhön Wollets:

• Natürliche Langzeitwirkung

• Sparsame Anwendung

• Erhöhte Widerstandsfähigkeit der Pflanzen

• Gesteigerte Bodenfruchtbarkeit

• Keine Nährstoffauswaschung

• Grundwasserschonend

• 100 Prozent Rhön/Herkunft

• Zugelassen für den ökologischen Landbau.

Die Ziele der Dachmarke Rhön e.V.

• Ausbau der Regionalen Wertschöpfungskette

• Steigerung der Wertschätzung für den Rohstoff Wolle

• Sinnvolle Verwertung der Wolle, Status "Abfallprodukt" vermeiden

• Absatz- und Vermarktungswege für Rohwolle generieren

• Zusammenarbeit und Kooperation von Rhöner Schäfereien fördern.

Hintergründe zu den Rhön Wollets finden Interessierte auf der Homepage des Unesco-Biosphärenreservats Rhön: www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/projekte-im-bereich-natur/rhoenwollets-schafwollpellets-aus-der-rhoen/

Angeboten werden die Pellets in 1 kg- und 2,5 kg-Kartonagen und in zehn Kilogramm Säcken. Erhältlich sind sie bei allen beteiligten Partner-Schäfereien und weiteren Verkaufsstellen in der Rhön. Alle Verkaufsstellen und weitere Informationen unter: https://marktplatzrhoen.de/rhoenwollets red