Die Ortsgruppe Wirsberg des Frankenwaldvereins hatte wegen der Corona-Pandemie in den zurückliegenden beiden Jahren so gut wie keine Aktivitäten. Gefordert war aber Wegewart Gerhard Löw. Er hatte aufgrund der enormen Waldschäden kräftig zu tun, denn viele Hinweisschilder mussten erneuert werden. Sie konnten nicht mehr wie bisher an den Bäumen angebracht werden, sondern dafür mussten neue Holzpfosten aufgestellt werden.

Wie Obfrau Erika Lauterbach in der Jahresversammlung mitteilte, zählt die Ortsgruppe Wirsberg derzeit 106 Mitglieder. Elf Wanderfreunde verlor die Ortsgruppe in den letzten beiden Jahren.

Es war nicht verwunderlich, dass Erika Lauterbach rückblickend feststellte: "Es ist nicht viel gelaufen!" So fanden keine regelmäßigen Touren statt.

Die Obfrau sprach die Beitragserhöhung durch den Frankenwaldhauptverein an, die im kommenden Monat in Kraft tritt. Sie sei nicht unerheblich, sagte die Obfrau und stellte aber fest: "Die gemeinsame Sache ist es wert."

Wie Heidi Holhut aufzeigte, verfügt die Wirsberger Ortsgruppe über ein gutes finanzielles Polster. Die Kassenprüfer Sonja Moritz und Regina Specht kamen zum Ergebnis: "Es passt alles."

Wegewart Gerhard Löw verwies auf die großen Waldschäden, die durch den Borkenkäferbefall entstanden sind. Dadurch wurden viele Hinweisschilder beschädigt: "Es mussten jede Menge neue Schilder besorgt und angebracht werden. Unsere Wanderwege wurden aber bis auf kleine Abschnitte nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen, so dass sie immer noch gut begehbar waren."

Lob und Ehrung

Bürgermeister Jochen Trier (FW) würdigte die Arbeit der Wirsberger Ortsgruppe: "Der Frankenwaldverein gehört für mich zu Wirsberg, seitdem ich denken kann. Gerade jetzt in den Pandemiezeiten lernen viele wieder die Heimat und den Frankenwald kennen."

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Frankenwaldverein wurden geehrt: Hans und Heidi Holhut, Elfriede Jakwert. 40 Jahre: Inge Baumbach. Werner Reißaus