Am 25. November findet der weltweite Aktionstag gegen Gewalt an Frauen statt.

Im Vorfeld möchten die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes und die Volkshochschule des Landkreises Forchheim auf den bereits am Montag, 9. November, in Forchheim beginnenden Selbstverteidigungskurs für Frauen aufmerksam machen.

Der VHS-Kurs "Mit Selbstverteidigung zur Selbstbehauptung für Frauen (ab 18 Jahren)", Kursnummer Fo723, unter Leitung von Wolfgang Pecher startet am Montag, 9. November, und findet jeweils montags (insgesamt sechs Mal) von 19.30 bis 21 Uhr im VHS-Pavillon in der Ruhalmstraße in Forchheim statt. Anmeldungen sind bis spätestens Montag, 2. November, online auf www.vhs-forchheim.de möglich.

Hilfetelefon

Sonstige Hilfs- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen: Eine wichtige Anlaufstelle ist zum Beispiel das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen", welches unter der Telefonnummer 08000/116016 beziehungsweise online unter www.hilfetelefon.de zu erreichen ist.

Hier können sich Betroffene, aber auch Bekannte aus deren sozialem Umfeld rund um die Uhr anonym, vertraulich, kostenlos, barrierefrei und in insgesamt 17 Sprachen beraten lassen. red