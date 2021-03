Nach dem "#WirVsVirus-Hackathon" zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr wird mit "Update Deutschland vom 19. bis zum 21. März 2021 ein weiterer großer 48-Stunden-Sprint stattfinden - ein Hack­athon und ein Matchathon in einem. Neue Lösungen sollen in diesen Stunden erarbeitet und bestehende Lösungen skaliert werden, heißt es in einer Pressemeldung der Staatsministerin für digitales und Bundestagesabgeordneten Dorothee Bär, (CSU). In der Corona-Pandemie habe jeder die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft im Alltag erlebt, heißt es darin. Wie schaffen wir es, gestärkt aus der Krise hervorzugehen statt in die alte Normalität zurückzufallen? In den nächsten Monaten müssen die Weichen für die Zeit nach der Pandemie gestellt werden: Wie sieht ein krisenfestes, klimaneutrales und demokratisches Deutschland im digitalen Zeitalter aus? Dies soll laut Pressemeldung durch viele gemeinsame Schritte, durch den Aufbau langfristig neuer Strukturen für die Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat, gelingen. "Deutschland braucht ein grundlegendes Update, um mit der Dynamik der Welt Schritt zu halten! Wir müssen den Schub und die Erkenntnisse der Pandemie jetzt nutzen, um unsere Gesellschaft zukunftsfest zu machen", so Staatsministerin Bär, die das Projekt mit initiiert hat. "Für jede und jeden gibt es die richtige Rolle bei Update Deutschland - das einzige Kriterium ist der positive Wille, etwas zu verändern. Natürlich würde es mich besonders freuen, wenn sich auch viele aus meinem Wahlkreis beteiligen, denn gerade im ländlichen Raum waren und sind die Herausforderungen besonders groß." Weitere Infos unter: https://updatedeutschland.org red