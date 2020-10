Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen in der Crailsheimstraße. Ein Auto blieb nicht an, sondern auf einer Mauer hängen. Ein 24-Jähriger versuchte, eine schmale Zufahrt zu einem Wohnanwesen rückwärts hinunter zufahren. Dabei übersah der Autofahrer eine leichte Kurve und fuhr geradeaus durch ein Blumenbeet weiter. Schließlich fuhr das Auto noch eine circa eine Meter hohe Mauer herab und verkeilte sich auf dieser, so dass ein Weiterkommen unmöglich war, berichtet die Polizeiinspektion Bad Brückenau. Nach dem Unfall entfernte sich der junge Mann von der Unfallstelle unerlaubt, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Erst ein Abschleppunternehmen konnte den Pkw zur Mittagszeit bergen und auf die Fahrbahn zurückbringen. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. pol