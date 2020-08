Übungsleiterausbildung in Coburg

Der bayerische Turnverband bietet in Zusammenarbeit mit dem Turngau Coburg-Frankenwald einen Lehrgang in Coburg an. An mehreren Wochenenden im Herbst wird die Ausbildung und Prüfung zum Übungsleiter C Allround-Fitness angeboten. Das dazugehörige Basismodul steht im September an mehreren Orten auf dem Programm. Alle Ausbildungen zum Trainer/Übungsleiter C (1. Lizenzstufe) setzen sich aus einem Basismodul und einem Aufbaumodul inklusive Prüfung zusammen. Beide Module umfassen insgesamt circa 120 Lerneinheiten. Für die Teilnahme am Lehrgang muss das 16. Lebensjahr vollendet sein. Bis spätestens zur Lizenzausstellung ist der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs in Erster Hilfe nachzuweisen. Außerdem kann eine Lizenz nur dann ausgestellt werden, wenn der Teilnehmer Mitglied in einem beim BLSV gemeldeten Sportverein ist. Informationen zum Lehrgang in Coburg gibt es bei Astrid Hess, Telefon 0171/1774146, oder Hartmut Jahn, Telefon 0151/ 43119994. ahe