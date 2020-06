Totalschaden und mehrere Verletzte

Zwei Verletzte und 15 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag. Das vermeldet die Polizei. Eine Autofahrerin fuhr von der Münnerstädter Straße auf der Linksabbiegerspur zu schnell in den Kreuzungsbereich Münnerstädter Straße/Ostring in Richtung des Schwimmbads ein. Im Scheitelpunkt der Kreuzung bremste die Frau während des Einlenkens nach links so stark ab, dass sie die Einmündung verpasste und über die Fußgängerinsel fuhr. Hierbei beschädigte sie zwei Bordsteine und ein Verkehrsschild. Das Auto kam im Bereich des Einfahrstreifens auf den Ostring total beschädigt zum Stehen. Die Unfallverursacherin sowie ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Weil das Auto nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich war, musste ein Abschleppdienst es vom Unfallort wegbringen. pol