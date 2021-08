Die Jahresversammlung der Feuerwehr Altdrossenfeld war mehr als nötig: Denn man war schon längere Zeit ohne einen stellvertretenden Kommandanten, weil der bisherige Amtsinhaber weggezogen ist. Nun konnte man diesen Posten wieder besetzen. Das Vertrauen erhielt die 26-jährige Tina Peetz. Der spontane Kommentar von Kommandant Christian Szam: "Ich bin sehr froh, nun sind wir wieder voll funktionsfähig."

Die geheime Wahl war spannend, stand doch mit Dominik Lauschat ein weiterer Kandidat zur Verfügung. Die junge Dame siegte dann aber mit deutlichem Vorsprung. Vorsitzender Jürgen Hüther sagte kurz danach: "Du bist in der über 100-jährigen Geschichte der Altdrossenfelder Wehr die erste Frau in so einer wichtigen Position, darauf sind wir schon ein bisschen stolz."

Kommandant Szam stellte die Bedeutung der Wehr im Neudrossenfelder Feuerwehrwesen heraus, weil die Kooperation mit der Stützpunktfeuerwehr im Kernort alles abverlange. 2020 stünden 40 Einsätze und 2021 bisher 20 Einsätze zu Buche. "Damit haben die 24 Aktiven, darunter fünf Frauen, ihre Aufgaben voll erfüllt." Der Vorsitzende selbst bedauerte, dass das Vereinsleben wegen der Pandemie fast zum Erliegen gekommen sei.

Zumindest gebe es einen Lichtblick. Im nächsten Jahr bekommt die Wehr mit dem Löschfahrzeug LF 10 ein neues Auto, was die Schlagkraft erhöhe. Sein Schlusssatz: "Bei uns stehen die Aktiven im Fokus, wir müssen mehr Werbung machen um Nachwuchs." Über ein kleines Plus freute sich Kassier Horst Ködel, zu Revisoren wurden Paul Kühnert und Kay Kirchbach gewählt. h.w.