Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die geplanten Wettkampfaktivitäten des Turngaus Coburg-Frankenwald im laufendem Jahr 2021 ad absurdum. Mancher Meisterschaftstraum zerplatzte wie die berühmte Seifenblase in der Sonne. Nicht so bei den Orientierungsläufern.

Nach wiederholten Positionskämpfen mit dem Sportfachverband bekamen die OLer die Erlaubnis auf Durchführung ihrer Meisterschaften. So konnte die einzige Gaumeisterschaft des Turngaus stattfinden. Die Orientierungsläufer des Turngaues wurden von der Gaufachwartin und Organisatorin Johanna Knauer vom TV Coburg-Neuses in die Altstadt von Seßlach eingeladen.

Rund 65 Starter im Alter von sieben bis 81 Jahre erwarteten schnelle Sprintstrecken durch die teils sehr verwinkelten Gassen der Altstadt, auch kurze Passagen über die umliegenden Wiesen. Wer schnell sein wollte, musste dabei mit dem ersten Blick auf die nächste Teilstrecke sofort die kürzeste Routenwahl finden.

Ergebnisse Eliteläufer

Bei den Herren gelang dies auf der längsten Bahn dem Jugendläufer Daniel Cionoiu am besten. Er war wenige Sekunden schneller als der Eliteläufer Wolfram Pohl (beide TV Neuses). Beide sicherten sich den Gaumeister-Titel in ihren jeweiligen Kategorien. Auch der Zweitplatzierte der Eliteklasse Michael Rödel vom TV Ketschendorf erwischte einen sehr guten Lauf und kam mit nur einer halben Minute Rückstand ins Ziel. Platz drei erlief sich sein Teamkollege Tobias Geiger.

Bei den Damen war es hingegen ein klares Rennen für die für den TV Neuses startende Kitti Boros. Sie gewann mit ausreichend Vorsprung vor Sigrun Haaf, ebenfalls TV Neuses.

Gunsenheimer wird Gaumeister

Ebenfalls Gaumeister wurden Christian Gunsenheimer (H45/TSV Weitramsdorf), Alexander Tippelt (H35/TV Ketschendorf), Katja Böhme (D45), Gabriele Dötsch (D55/), Andre Böhme (H55) und Irma Schwarzkopf (D65/alle TV Neuses). Die Jugendlichen des TV Neuses sahnten alle Goldmedaillen in den Jugendkategorien ab: Fynn Böhme in der H12, Ida Bohl in der D14 und Antonia Jacobi (D18). haja