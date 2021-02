Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen - sowohl weltweit als auch direkt vor Ort. Aus diesem Grunde engagieren sich die Mitglieder des Vereins mit unterschiedlichen Aktionen. So veranstaltet der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt beispielsweise diverse Benefizprojekte, um Gelder zu sammeln, die dann an förderungswürdige Institutionen, Organisationen oder Projekte gespendet werden. Auch in diesem Frühjahr unterstützt der Club mit insgesamt beachtlichen 11 600 Euro wichtige Einrichtungen.

"Es ist uns ein immens wichtiges Anliegen, Frauen zu unterstützen", sagt die Präsidentin des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt, Doris Engelhardt. Gerade das Corona-Jahr 2020 habe gezeigt, wie wichtig die Arbeit des Serviceclubs sei, da bedingt durch die Pandemie sowohl das Kindes- als auch das Wohl der Frauen sehr gelitten habe. "Die hart erkämpften Rechte der Frauen und ihre Stellung in der Gesellschaft wurde während der Corona-Lockdown leichtfertig über Bord geworfen", so die Präsidentin weiter.

Dazu komme, dass die Krise den Frauen eine überproportionale Last aufbürde; weltweit drohe eine Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse. Gerade die Corona-Lockdowns hätten nachdrücklich gezeigt, dass die häusliche Gewalt in 2020 zugenommen habe. Davon seien neben Kindern vor allem Frauen extrem betroffen. Auch hier haben sich die bundesdeutschen Zonta-Clubs mit ihrer Aktion "Maske 19", einem niederschwelligen Angebot für Frauen, die Hilfe benötigen, tatkräftig engagiert und Apotheken, Ärzte und Kliniken in der Region überzeugt als Anlaufstelle bereit zu stehen.

Viele Einrichtungen profitieren

Aufgrund der gesetzlichen Corona-Bestimmungen konnten die Spenden für 2020 nicht im persönlichen Rahmen übergeben werden. Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt spendete für das Jahr 2020 die Summe von insgesamt 11 600 Euro an folgende Einrichtungen und Organisationen: psychosoziale Krebsberatungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. am Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt, das Projekt SoulTalk/Soul Femme im Ankerzentrum Schweinfurt - Anlaufstelle sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen Schweinfurt, Solwodi (Solidarity with women in distress/Solidarität mit Frauen in Not) Bad Kis­singen, Frauenhaus Schweinfurt, Aufwind e.V. Werneck, Zonta International für Programme zur Erziehung, Bildung und Förderung junger Frauen weltweit.

Weitere Infos unter www.zonta-kg-sw.de red