Seniorin hat "Kontakt" mit einem Auto

Am vergangenen Donnerstag hat sich in Gößweinstein in der Balthasar-Neumann-Straße in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Im Zeitraum von 7.15 bis 8 Uhr lief die 83-jährige Frau von Zuhause in Richtung Basilika. Auf ihren Weg hatte sie etwa auf Höhe des "Scheffel"-Gasthofes eine leichte Berührung mit einem Auto mit Bayreuther Zulassung (BT). Am Steuer saß vermutlich ein junger Mann mit Pferdeschwanz. Unklar ist, ob der Fahrer angehalten hat. Die Seniorin wurde dabei zwar leicht verletzt, setzte aber dennoch ihren Weg fort und erledigte ihre Besorgungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Ebermannstadt um Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs. Insbesondere wird der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 09194/73880.