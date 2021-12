Ein junger Autofahrer geriet am Samstagmorgen nach rechts von der schneebedeckten Fahrbahn ab, weil er laut Polizei zu schnell fuhr. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße von Haard in Richtung Burghausen, zwischen Burghausen und Bad Bocklet. Der Wagen stürzte laut der Feuerwehr eine zwei Meter hohe Böschung hinab und überschlug sich mehrmals. Das Auto blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Sonst war niemand in den Unfall verwickelt. Gegen 6.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte verständigt. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr geborgen werden und wurde, da er sich verletzt hatte, mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Campus in Bad Neustadt verbracht. Die Feuerwehr entfernte das Fahrzeugdach mit hydraulischem Rettungsgerät. Die Straße wurde komplett gesperrt. Da laut Polizei der Verdacht auf Drogenkonsum gegeben war, wurde eine Blutentnahme im Klinikum gemacht. Der Pkw wurde durch den Verkehrsunfall total beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Vor Ort waren die örtlich zuständige Feuerwehr aus Burghausen und die Feuerwehr Stadt Münnerstadt, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. red