Gittels Fränkische Bühne Bad Berneck widmet sich unter anderem der Liedermacher-Szene. Deshalb gibt es ab dieser Saison unter dem Titel "Sandy and Friends" einen Abend, an dem sich mehrere Liedermacher präsentieren. Dabei fungiert Sandy Wolfrum als Gastgeber und ist natürlich selbst mit von der Partie. Heuer treten die Liedermacherinnen Valentina König und Claudia Pohel mit ihm auf.

Mit Posaune

Ob mit Band oder bei den Swing Ladies mit Posaune, Valentina König war immer mit Herzblut dabei. Immer hat sie ihre Musik nicht nur geliebt, sondern auch gelebt. Heute bewegt sich die charmante Chanson-Sängerin und Liedermacherin mit eigenen Songs, Gitarre und Gesang auf dem niveauvollen Parkett der Kleinkunst. Da swingt die Gitarre und es bluest auch mal die vielfarbige Stimme. Um danach mit einer Ballade zu verzaubern. Valentina König vereint das Talent einer hochkarätigen Sängerin mit humorvollen Ansagen und zeitgenössischen Songs. In ihrer Rolle als heitere Entertainerin ist Claudia Pohel zu Hause. Genauso genießt sie es, ihre aktuellen Texte und Kompositionen aus eigener Feder fließen zu lassen. Als erfolgreiche Musikerin auf der Bühne, die auf Harfe und Gitarre begleitet, begeistert sie ihre Fans.

Das Konzert findet am Samstag, 26 Juni, auf der Romantikbühne am Schlossturm in Bad Berneck statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 19, ermäßigt 16 Euro. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in den Neuen Kolonnaden im Kurpark statt.

Vom Großparkplatz Am Anger fährt ein Kleinbus zur Bühne. Die Fahrt kostet 2 Euro, die Rückfahrt 3 Euro. Zu Fuß sind es ca. 15 bis 20 Minuten, bitte auf die Wegweiser am Marktplatz achten.

Kartenvorbestellung sind möglich bei der Tourist-Info (E-Mail an touristinfo@badberneck.de oder telefonisch unter 09273/574374) oder an fraenk.buehne@gmail.com, Telefon 0175/9026027 und auf fraenkischebuehne.de. red