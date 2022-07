Neuigkeiten beim Altstadtfest: Am heutigen Freitag, 1. Juli, sorgen weltberühmte DJs aus Hamburg beim Kulmbacher Traditionsfest für Stimmung. "The Disco Boys" - bestehend aus Raphael Krickow und Gordon Hollenga - machen den Kulmbacher Marktplatz zu einer Tanzzone.

Beide Boys sind über 50. Wie schaffen Sie es, immer noch up to date zu sein und die Musik der nächsten Generation zu finden?

Früher dachte man, es wäre eine Frage des Alters. Aber die Leidenschaft und die Suche nach elektronischen Clubsounds scheint nie zu enden. Das eigene Bauchgefühl und die Erfahrung mehrerer Jahrzehnte sind dabei kein Nachteil. Die Recherche danach ist nach wie vor sehr zeitaufwendig, auch wenn das heute online geht. Im Gegensatz zu den früheren weltweiten Besuchen von Plattenläden.

Bekannt geworden sind Sie mit Cover-Versionen. Dann folgten längere Samples. Sie haben sogar mit Roberto Blanco zusammengearbeitet. Wie war das?

Das war eine spektakuläre Zusammenarbeit, die mehr als 20 Jahre zurückliegt. Wir heuerten ihn als Sänger für unseren Song "Born To Be Alive" an, wobei er englisch singen sollte. Der Song führt uns dann zu "TV Total", "Top Of The Pops", "Viva" und diverse andere TV-Sendungen.

Immer mit Roberto im Schlepptau. Viele Geschichten bei den gemeinsamen Abendessen oder im Studio bleiben an diesen Orten. Jedenfalls ist diese - seine - Art von mittlerweile über 50 Jahren Showgeschäft eine eigene Welt, die wenig mit unserer zu tun hat.

Was ist Ihr erfolgreichster Song?

"For You". Mehr als 100 Wochen in den deutschen Charts, mit Platin ausgezeichnet und seit über 17 Jahren ein Dauerbrenner bei fast allen Partys. Fluch und Segen zugleich.

Wie oft sind Sie unterwegs? Wo?

In den letzten zwei Jahren zwangsläufig so gut wie gar nicht. Seit sechs Wochen aber wieder regelmäßig zwei bis drei Mal pro Woche. So wird es auch zumindest bis September weitergehen. Die meisten großen elektronischen Festivals sind dabei, aber auch kleinere. Clubs kommen erst wieder im September dazu. Was danach kommt, weiß aber wohl niemand genau.

In Kulmbach sind Sie zum ersten Mal. Kennen Sie die Stadt, und was erwarten Sie?

Mit den Erwartungen ist es so eine Sache. Oft kommt es komplett anders, als man dachte. Da es in diesem Fall ein Altstadtfest ist, erwarten wir zumindest kein klassisches Clubpublikum und auch, dass wir kein "Disco-Boys"-typisches neues House-Set spielen werden. Wir hoffen, dass das Publikum sich auch durch ein paar neue Sounds überraschen lassen möchte.

Was brauchen Sie für den Auftritt?

Zuallererst ein offenes Publikum. Wichtig ist auch eine funktionierende Technik, die der Veranstalter stellt. Wenn da etwas schiefgeht, kann das einen Abend ruinieren. Ansonsten nur ein paar Getränke und ein Hotel, welches damit umgehen kann, dass wir oft erst um 5 Uhr morgens einchecken und dann, wenn möglich, etwas länger als der übliche Gast schlafen möchten.

Woran arbeiten Sie gerade?

Am 29. Juli wird eine neue Single herauskommen und im Laufe der nächsten Monate folgt eine weitere, an der wir gerade im Studio arbeiten. Außerdem bereiten wir uns auf unsere jährliche CD-Compilation vor. Ende des Jahres erscheint die 22. Ausgabe davon: "The Disco Boys - Volume 22".

Welcher Song darf in Kulmbach auf keinen Fall fehlen?

Es wird wahrscheinlich "For You" sein.

