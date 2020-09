Radfahrer bei Sturz leicht verletzt 20-Jähriger randaliert in der Innenstadt

Beim Rechtsabbiegen vom Münchner Ring in die Buger Straße missachtete am Mittwochnachmittag eine Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt eines Radfahrers. Dieser zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße hat am Donnerstag zwischen 13.35 Uhr und 14 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den hinteren rechten Stoßfänger eines geparkten grauen Volvo angefahren. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Autofahrerin bremst Radlerin aus Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde in der Nürnberger Straße eine Radfahrerin von einer etwa 30-jährigen Autofahrerin beschimpft und beleidigt. Als die Autofahrerin die Radlerin überholt hatte, bremste sie ihr Fahrzeug plötzlich stark ab, weshalb die Frau auf den Pkw auffuhr und stürzte. Die Autofahrerin entfernte sich nach dem Vorfall von der Unfallstelle. Die Radfahrerin blieb unverletzt. Betrunkener

beleidigt Polizisten Während eines Polizeieinsatzes am Freitag kurz vor 5 Uhr in der Trimbergstraße fiel ein 26-jähriger Mann auf, der deutlich alkoholisiert war. Nachdem der Betrunkene mit 3,32 Promille den Einsatz zunehmend störte, wurde gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen. Als sich der Mann entfernte, konnte beobachtet werden, wie er sich an einem Polizeiauto zu schaffen machte. Weiterhin beleidigte er einen Polizeibeamten. Weil er sich weiterhin uneinsichtig zeigte wurde er in Gewahrsam genommen.

Unbekannte knackt Vorhängeschloss Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstagfrüh, 10.30 Uhr, wurde in einer Obdachlosenunterkunft in der Wunderburg das Vorhängeschloss eines Kellers aufgebrochen. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine 42-jährige Frau, die von Zeugen am Tatort beobachtet wurde. Gestohlen wurde nichts. Am Donnerstag gegen 17.35 Uhr wurde die Polizei in die Innenstadt gerufen, weil dort ein junger Mann Passanten anpöbelte. Als der stark angetrunkene Zwanzigjährige durch die Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich massiv dagegen. Beim Verbringen in den Haftraum bei der Polizei bespuckte er die Beamten und versuchte auch, nach diesen zu schlagen. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem Betrunkenen eine Blutentnahme an. Er muss sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten. E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz Am Freitag gegen 1.30 Uhr fiel der Polizei in der Neuerbstraße ein E-Scooter-Fahrer auf. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Zudem ist unklar, wie schnell der Scooter fährt, weshalb der 21-Jährige dafür eine Fahrerlaubnis benötigt hätte. pol