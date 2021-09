Das D3-Musikerleistungsabzeichen ist die höchste instrumentale Qualifikation in der Fortbildungsstruktur der Blasmusikerverbände. In diesem Jahr meisterten 46 Musiker die Prüfungsanforderungen für das D3-Goldabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes.

Eine davon ist die 23-jährige Isabell Voll aus Gefäll. Seit dem Jahr 2007 ist sie im Musikverein-Jugendblaskapelle Gefäll und wurde dort auf der Querflöte ausgebildet. Beim Kreisjugendblasorchester Bad Kissingen spielt sie seit drei Jahren und ist stellvertretende Kreisjugendleiterin.

Für den Vorsitzenden des Gefäller Musikvereins Florian Eickhoff und seinen Stellvertreter Thorsten Endres ist der Erfolg Isabell Volls etwas Besonderes. Denn sie ist die erste im Verein, die das Goldabzeichen erfolgreich absolvierte.

Um diese Auszeichnung zu erhalten, sind viele Stunden Arbeit vorausgegangen, sowohl für den theoretischen als auch für den praktischen Teil der Prüfung.

Um überhaupt eine Zulassung zur Goldwoche zu erhalten, mussten sich die Prüflinge bei einem Vorspielen in Neunkirchen am Brand qualifizieren. Die sogenannte Goldwoche fand vom 31. Juli bis 3. August in Hammelburg statt. Hier wurde intensiv mit Fachdozenten geübt, um "den letzten Schliff" für die Prüfung am 3. August zu erhalten.